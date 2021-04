Fast 1200 Nadelstiche: Impfmarathon bei der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen

Bei der Lebenshilfe ist es fast geschafft. „Alle über 18-jährigen Menschen, die in unseren Einrichtungen betreut werden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jeweils zwei Kontaktpersonen der pflegebedürftig anerkannten Betreuten haben – sofern sie dies wollten – zumindest eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.“ Das berichtet die Vorsitzende Rita Hartmann in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe. Mit der Impfung von fast 1200 Menschen sei die Lebenshilfe ihrem Ziel, möglichst sichere Bedingungen in unseren Einrichtungen und Diensten zu schaffen und die Menschen mit Behinderungen und ihre Familien wirksam vor einer Erkrankung mit dem Corona Virus zu schützen, ein großes Stück weitergekommen.