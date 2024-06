Plus VG Daaden-Herdorf Fast 10 Prozent Stimmenzuwachs: CDU baut Mehrheit in VG-Rat Daaden-Herdorf aus Von Daniel-D. Pirker i Die CDU ist bei den Wahlen für den neuen Verbandsgemeinderat Daaden-Herdorf deutlich als Siegerin hervorgegangen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Ein dickes Plus von 9,7 Prozent kann die CDU bei der Wahl des neuen Verbandsgemeinderats für sich verbuchen. Damit kommt sie auf 40,9 Prozent der Wählerstimmen und gewinnt drei Sitze hinzu. Damit stellt sie künftig 13 der 32 Ratsmitglieder. SPD und Grüne sowie die Linkspartei verlieren jeweils einen Sitz, FWG und FDP können ihre fünf beziehungsweise drei Mandate halten. Lesezeit: 2 Minuten

Während sich die prozentualen Verluste bei der SPD, die insgesamt auf 26,1 Prozent der Wählerstimmen für den VG-Rat kommt, in den Ortsgemeinden bis auf einer Ausnahme zumindest in Grenzen halten, kann sich die CDU über Zuwächse freuen. Am auffälligsten ist dies in der Stadt Herdorf, wo die Partei künftig auch ...