Familienvater, Bergfreund und ein echter Siegerländer

Er steht auf Rockbands wie AC/DC oder Coldplay, ist leidenschaftlicher Skifahrer und großer Fußballfan. Mit seinen Kumpels feiert er ebenso gern in seiner Gartenklause direkt neben dem Haus wie er auch gern mal mit dem Mountainbike durch den Giebelwald pest. Doch das Wichtigste, sagt Christian Peter, der nächsten Sonntag, 6. Juni, neuer Ortsbürgermeister von Mudersbach werden will, sei ihm seine Familie: Seine Frau Kathrin (38), die aus Eiserfeld stammt, die er 2001 aber erst beim Skifahren bei Zillertal in Österreich kennengelernt hat. Und seine Söhne Noah (3) sowie die Zwillinge Mats und Finn (bald 2). „Wenn die Kinder abends im Bett liegen und sagen: Papa, ich hab dich lieb – das ist das Größte.“