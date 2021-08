Der Hüsch kommt ebenfalls fast nur von hier. Auch bei ihm liegt wohl ein männlicher Vorname zugrunde. Der „Hugo“, der für „Sinn, Verstand“ steht, wurde hier doch arg verändert und ist kaum mehr zu erkennen, soll jedoch einiger renommierter Namensforscher zufolge trotzdem Pate für den Nachnamen stehen. Der Name bildete sich insbesondere in einem Korridor von Kleve über Köln bis in den Westerwald aus.