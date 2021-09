Familienmensch, Naturliebhaber, Segel-Fan: Das ist VG-Bürgermeisterkandidat Helmüt Stühn

Wer ist eigentlich Helmut Stühn? Schon klar, er ist Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf, und er will kommendes Jahr Wolfgang Schneider in der Rolle des Bürgermeisters ebendieser VG beerben. Das dürfte sich mittlerweile ja herumgesprochen haben. Aber wer ist die Person hinter dem Amt? Wer ist der Mensch Helmut Stühn, was macht ihn aus, was bewegt ihn? Um das herauszufinden, traf sich unsere Zeitung unlängst mit dem 58-Jährigen in seinem wunderschönen Naturgarten am Ortsausgang von Weitefeld.