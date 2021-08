Die Impfquote des Kreises Altenkirchen ist gut, zumindest bei den über 18-Jährigen. Um aber auch denen, für die die ständige Impfkommission (Stiko) nunmehr grünes Licht gegeben hat, also Kindern und Jugendlichen über zwölf Jahren, ein schnelles, unbürokratisches und effektives Angebot unterbreiten zu können, hatte am Samstag das Impfzentrum in Wissen seine Pforten zu einer ganz speziellen Aktion geöffnet.