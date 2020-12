Kreis Altenkirchen

„Herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen!“ Wer diesen Satz am Telefon hört, sollte skeptisch werden. Zumindest dann, wenn man an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat. Meist locken Betrüger mit falschen Gewinnversprechen die Menschen am anderen Ende der Leitung in die Falle. „Die Opfer, meist ältere Bürger, werden aufgefordert, erst einmal Geld zu überweisen, um an ihren Gewinn zu kommen“, weiß Rüdiger Trepper aus Altenkirchen. Er ist Seniorensicherheitsberater im AK-Land und kann so einiges von den Tricks der Telefonbetrüger berichten.