Niederschelderhütte

Falsch abgebogen: Sattelzug blockiert die B 62 in Niederschelderhütte

Für ein veritables Verkehrschaos hatam Montagvormittag ein Lastwagen auf der B 62 in Niederschelderhütte gesorgt. Der Fahrer des 40-Tonners war gegen 10.15 Uhr von Siegen kommend in Richtung Mudersbach unterwegs und wollte am Ortsausgang, gleich hinter der Erzquell-Brauerei, rechts in die spitz einmündende Mittelstraße abbiegen. Dies ist für Lkw über 7,5 Tonnen jedoch nicht erlaubt, was durch ein Verkehrszeichen angezeigt wird.