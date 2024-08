Plus Herdorf-Sassenroth Fall in Sassenroth exemplarisch: Warum illegale Müllhalden Monate bleiben Von Daniel-D. Pirker i Über Monate hat sich bei den Glascontainern am Sassenrother Friedhof Unrat angesammelt. Foto: Torsten Höfer Sie sind ein Ärgernis, dem sich Anwohner hilflos gegenüber fühlen: wilde Müllablagerungen. Seit März ist nach und nach ein solches Ärgernis im Herdorfer Stadtteil Sassenroth an einem Glascontainerstandort entstanden. . Bis heute wurde der Müll nicht entsorgt. Wer ist verantwortlich? Und wieso dauert die Beseitigung so lange? Der Fall steht exemplarisch für andere in der Region. Lesezeit: 3 Minuten

Ausgerechnet an der Einfahrt des Friedshofs in Sassenroth hat sich ein Blickfang unrühmlicher Natur in den vergangen Monaten aufgetürmt. Im März hat jemand illegal an den Glascontainern Müll entsorgt. Anwohner Torsten Höfer berichtet unserer Zeitung, dass der Müllberg seit der ersten Entsorgungsaktion durch einen da noch Unbekannten sogar noch angewachsen ...