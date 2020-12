Fahrerin öffnete unachtsam die Autotür: Radfahrer schwer verletzt

Eine unachtsam geöffnete Autotür hat am Samstagmorgen zu einer schweren Verletzung bei einem Fahrradfahrer geführt. Was war passiert?

Ein Radfahrer fuhr am Samstag gegen 11.50 Uhr auf die Bahnhofstraße in Altenkirchen in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. Auf gleicher Straße parkte bereits in einer Haltebucht eine Fahrerin mit ihrem Wagen. Als der Radler das Auto passieren wollte, öffnete die Fahrerin die Autotür, übersah dabei allerdings den herannahenden Mann auf seinem Bike. Dieser prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.