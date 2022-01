Willroth/Horhausen

Fahrer schwer verletzt: Unfallauto schleudert auf der B 256 100 Meter weit ins Gebüsch

Schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen hat ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 21 Uhr bei einem Alleinunfall auf der B 256 zwischen Horhausen und Willroth erlitten. Beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle saß der Mann am Fahrbahnrand, so die Beamten.