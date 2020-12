Sörth/Mammelzen

Riesenärger in Sörth über die unglückliche Aktion eines Schulbusfahrers. Der Mitarbeiter der Martin Becker GmbH hat sich am Donnerstagmittag geweigert, eine Gruppe von Grundschulkindern bis in ihren Heimatort zwischen B 256 und B 414 zu befördern. Wie sich herausstellte beruhte seine Begründung auf einer Fehlinformation.