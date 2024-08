Fackel-Lauf für Todkranke: Siegener Kinderpalliativteam ist bei bundesweiter Aktion dabei

Anzeige

Das Haus Atemzeit aus Wölfersheim bringt die Fackel am Samstagnachmittag auf den Siegener Wellersberg, wo sie im Rahmen eines kleinen Kinderfests, das von 14.30 bis 17.30 Uhr stattfindet, feierlich übergeben wird. Wie aus einer Pressemitteilung des DRK-Krankenhauses Siegen hervorgeht, lädt die Kinderklinik Familien aus der Region dazu ein, dieses Fest unter dem Motto „Inklusion in Aktion“ auf dem Außengelände des Bistros Max zu feiern. Es gibt ein buntes Angebot mit kleinem Rahmenprogramm, Speisen und Getränken.

Am Sonntag wird die Fackel dann samt Porsche-Zentrum Siegen und den US-Einsatzfahrzeugen Richtung Rheda-Wiedenbrück gebracht. Am Montag, 26. August, werden die letzten Kilometer bis zum Ziel zu Fuß zurückgelegt, wo das Team der Aktion Kinderträume die Fackel übernimmt. Das Kinderpalliativteam Siegen gibt es seit 2020. Inzwischen versorgt das 13-köpfige Team aus Spezialisten rund 25 Betroffene und ihre Familien aus dem großen Einzugsgebiet der DRK-Kinderklinik Siegen.

Häusliches Umfeld hilft

„Unser Ziel ist es, durch die ambulante palliative Versorgung von lebenslimitiert erkrankten Kindern zur Aufrechterhaltung größtmöglicher Normalität und Lebensqualität beizutragen. Dabei gilt für uns die Maxime, dass Kinder mit lebensverkürzenden, lebensbedrohlichen Erkrankungen auch in krisenhaften Situationen und in der Lebensendphase zu Hause sein können. Das häusliche Umfeld vermittelt trotz der schweren Erkrankung ein gewisses Maß an Normalität – sich geborgen fühlen und am Familienleben teilhaben“, so der Ärztliche Leiter des Teams, Oberarzt Marcus Linke.

„Durch die 24-stündige Erreichbarkeit unseres Teams aus Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, Kinderkrankenschwestern, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger mit Weiterbildung Palliative Care, Psychologen, Diplom-Sozialarbeitern und Seelsorgern können wir den Betroffenen ein Gefühl von Sicherheit und Unterstützung in schwierigen Zeiten geben“, ergänzt Sina Wäschenbach, eine der Pflegekräfte aus dem Team.

Start im April

Schirmherrin Elke Büdenbender hat den Kinder-Lebens-Lauf am 18. April am Brandenburger Tor in Berlin gestartet. Seither sind laut Pressemitteilung Tausende Menschen in Deutschland in Bewegung für Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Der Lauf endet am Sonntag, 13. Oktober, im Europapark Rust. Die rund 7000 Kilometer lange Pilgerreise, immer gekoppelt mit dem Besuch der mehr als 130 Stationen stationärer und ambulanter Kinder- und Jugendhospizarbeit, findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Dabei tragen Läufer, Reiter, Radfahrer, Motorradfahrer und Spaziergänger die in Form eines Engels gestaltete Fackelleuchte als Symbol der Solidarität für betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien. red

Mehr Informationen zum Kinder-Lebens-Lauf findet man im Internet unter www.kinder-lebens-lauf.de