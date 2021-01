Altenkirchen

Kein Dreivierteljahr, nachdem das Rewe-Center in Altenkirchen – vormals Jumbo und Toom – endgültig seine Pforten geschlossen hat, gehen die Verhandlungen zwischen Stadt und Investoren über eine Nachfolgelösung bereits auf die Zielgerade. Der städtebauliche Vertrag ist fast fertig ausgehandelt und könnte bereits in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Dienstag, 18. März, ratifiziert werden, wie Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt berichtet. „Wir sind uns fast handelseinig“, bestätigt auch der Stuttgarter Investor und Inhaber der Center-Immobilie, Bernard Widerker.