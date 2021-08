Passiert da überhaupt noch etwas? Fragen in dieser Richtung sind Altenkirchens Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt in den verfangenen Wochen laut eigener Schilderung mehrfach seitens der Bevölkerung gestellt worden hinsichtlich des geplanten Fachmarktzentrums am Weyerdamm. Schließlich ist es schon gut zehn Monate her, dass sich die städtischen Gremien zuletzt mit der Zukunft des seit der Schließung des Rewe-Centers im Frühjahr 2020 zu großen Teilen verwaisten Areals beschäftigt haben.