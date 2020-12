Exkursion des BUND: Auf dem Stegskopf soll mehr Arnika wachsen

Friedewald

Auf Einladung der Kreisgruppen Siegen-Wittgenstein und Altenkirchen des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) trafen sich kürzlich 15 Teilnehmer mit viel Vorerfahrung zum Thema Landschafts- und Biotoppflege in der Bürgerhalle von Friedewald. In der Begrüßung betonten Bärbel Gelling und Hans Jürgen Lichte von der BUND-Kreisgruppe Altenkirchen, dass man mit zahlreichen Exkursionen den wunderschönen Stegskopfbereich mit seinem Umfeld in den vergangenen Jahren für die Bevölkerung erlebbar gemacht habe. Nun wolle man die Artenvielfalt, die stark von der Form der landwirtschaftlichen Nutzung abhängt, unter einem länderübergreifenden Aspekt diskutieren. Deshalb habe man die Biologische Station Siegen-Wittgenstein, die eine große Erfahrung in der Biotopbetreuung habe, mit ins Boot geholt.