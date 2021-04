Die gegenwärtige Pandemie mit all ihren Beschränkungen bietet nicht gerade das beste Klima für eine Existenzgründung. Doch genau diesen Schritt haben in Wissen zwei kleine Unternehmen gewagt: Sandra's Brotlädchen und Bien Argento bereichern seit Kurzem das kulinarische Spektrum in der Siegstadt. Anfänglicher Wegbegleiter war Citymanager Ulrich Noß.