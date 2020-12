Berod

Bei Jägern denken viele an breit gebaute Männer im „besten Alter“, die spätabends durch den Wald schleichen. Doch so stereotyp ist das Jägerdasein gar nicht, denn auch im AK-Land entdecken immer mehr junge Frauen das Hobby für sich. Evi Bitzer aus Berod ist seit fast drei Jahren Jägerin. Durch ihren Mann hat sie die Leidenschaft zur Jagd entdeckt. „Ich bin da so reingerutscht“, erzählt sie. „Mein Mann ist schon länger Jäger. Irgendwann haben wir uns dann einen Hund gekauft, der zum Jagdhund ausgebildet wurde.“