Kirchen

Gottesdienst mit Mundschutz, Erik Leu, einer der Gemeindeältesten, nimmt es mit Humor. „Ihr seht etwas komisch aus“, begrüßt er die Pioniere unter den Gemeindemitgliedern, die zum ersten Gottesdienst nach der Zwangspause an Pfingstsonntag in die „gute Stube“ der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Kirchen gekommen sind.