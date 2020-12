Kreis Altenkirchen

Nach der „längsten Synode in der Geschichte des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen“ – im Sommer wurden über drei Wochen per Briefwahl die Abgeordneten des Kirchenkreises für die Landessynode gewählt – wird auch die Herbstsynode des Kirchenkreises wieder zum Novum. Statt gemeinsam an einem Ort (eine Präsenzsynode war für Mitte November im Wissener Kulturwerk geplant) wird es nun eine Video-Synode am Samstag, 12. Dezember, geben.