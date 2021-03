Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen ruft auf: Wasserprojekt im Kongo benötigt Hilfe

Auf die Freude, dass eine dringend notwendige Instandsetzung des Wasser- und Stromprojektes Manunga bei den Partnern im Kirchenkreis Muku im afrikanischen Kongo endlich gestartet war, folgten kürzlich erst einmal Schrecken und Angst bei den evangelischen Freunden im Kirchenkreis Altenkirchen. Kurz vor Ende der Sanierungsarbeiten der Wasseranlagen gab es nach starken Regenfällen in Muku einen Erdrutsch, der die Wasserstation – das Pumpenhaus – an der Manunga-Quelle zerstörte. Zeitweilig musste sogar befürchtet werden, dass auch die Quelle verschüttet sei. Das hat sich laut einer Pressemitteilung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen mittlerweile nicht bestätigt, aber die zusätzlichen Arbeiten, die nun nötig sind, um die Menschen in Muku – und vor allem auch die Krankenstation dort – wieder mit Wasser zu versorgen, sind eine große Herausforderung und teuer.