An einen würdigen „Stabwechsel“ unter Pandemiebedingungen wagte sich der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen mittels Videokonferenz heran. Verabschiedet wurden so vier ehemalige Mitglieder des Leitungsgremiums des Kirchenkreises, vier neue wurden laut einer Pressemitteilung eingeführt. Mit der Amtseinführung ist der Kreissynodalvorstand (KSV), der im Dezember bei einer Zoom-Synode gewählt wurde, nun in neuer Besetzung arbeitsfähig.