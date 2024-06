Plus Daaden

Evangelische Kirchengemeinde lädt zum Fest ein: Daadener Gotteshaus wird 300 Jahre alt

Von Claudia Geimer

i Die Verantwortlichen freuen sich auf die Festlichkeiten zum 300-jährigen Bestehen der Daadener Barockkirche und präsentieren die Festschrift. Am 6. Juli gibt es ein besonderes Konzert zum Auftakt, am 7. Juli ist ein Festgottesdienst mit anschließendem Gemeindefest vorgesehen. Foto: Claudia Geimer

„Es ist eine sehr außergewöhnliche Kirche. Man kommt rein und ist zu Hause.“ So formuliert Pfarrerin Nicole Eker ihre Liebeserklärung an die evangelische Barockkirche in Daaden. Die Seelsorgerin ist seit bald einem Jahr die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde. Die feiert am 6. und 7. Juli das 300-jährige Bestehen des Gotteshauses.