Europa steht in der Krise zusammen Auf der Seite des Auswärtigen Amtes findet man Zahlen zur Vermittlung von Corona-erkrankten Patienten nach Deutschland. Für Italien wurden bislang (Stand: Ende März) Zusagen für 73 Plätze unter Vermittlung der deutschen Botschaft in Rom gegeben. Sachsen: Acht Patienten, Nordrhein-Westfalen: Zehn Patienten, Brandenburg: Vier Patienten, Berlin: Fünf Patienten, Hessen: Zehn Patienten, Niedersachsen: Zehn Patienten, Hamburg: Zehn Patienten, Mecklenburg-Vorpommern: Sechs Patienten.