Im Kreis Altenkirchen lässt die Qualität der Landesstraßen in etlichen Abschnitten offenbar nach wie vor zu wünschen übrig. Nach der bis dato letzten Zustandserfassung und -bewertung (ZEB), die 2017 stattgefunden hat, befand sich mehr als die Hälfte des rund 200 Kilometer langen Netzes an Landesstraßen im AK-Land in einem schlechten oder gar sehr schlechten Zustand.