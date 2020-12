Kreis Altenkirchen

Ende vergangener Woche ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland nach langer Zeit wieder auf mehr als 1000 angestiegen. Experten warnen angesichts der auch in Rheinland-Pfalz zu Ende gehenden Sommerferien vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko durch Urlaubsrückkehrer. Im Kreis Altenkirchen ist die Zahl der Covid-19-Patienten seit geraumer Zeit erfreulich niedrig. Das könnte auch an der Disziplin liegen, die viele Menschen beim Einhalten der Abstandsregeln und dem Tragen von Masken an den Tag legen. Doch es gibt auch hier Fälle, wo die Behörden Verstößen nachgehen und sie ahnden. Wir haben nachgefragt.