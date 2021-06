Die gute Nachricht für die Kinder und Jugendlichen vorneweg: Im Freibad in Daaden darf, anders als in der vergangenen Saison, wieder gerutscht werden. „Die Rutschen sind offen“, sagt Wolfgang Märker von der Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf beim Ortstermin. Strahlender Sonnenschein empfängt die ersten Besucher am Mittwoch.