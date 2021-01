Neitersen

Erstmeldung: Feuer in Wintergarten im Neiterser Ortsteil Obernau

Ein Brand im Neiterser Ortsteil Obernau hat am Samstagmorgen den Einsatz von rund 50 Feuerwehrleuten aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld erforderlich gemacht. Nach ersten Informationen vom Einsatzort war das Feuer in einem Wintergarten in der Sonnenstraße ausgebrochen. Rauch machte sich auch in dem angrenzenden Wohnhaus breit.