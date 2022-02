Erste Pflöcke sind eingeschlagen: 5. Westerwälder Holztage sind in Planung

Wie entsteht ein Haus aus Brettsperrholz? Was machen Harvester, Forwarder und Pferde im Wald? Wie entstehen Hackschnitzel? Welche Aufgaben hat ein Förster? Was ist ein Waldkino? Antworten auf diese Fragen soll es bei den 5. Westerwälder Holztagen geben. Die Planungen für die fünfte Auflage haben begonnen.

2021 mussten die Holztage notgedrungen digital stattfinden. Mit einem virtuellen Event machten Veranstalter und Teilnehmer das Beste daraus. Nun aber soll es wieder „live“ werden: Vom 9. bis 11. September wird das Unternehmen van Roje in Oberhonnefeld-Gierend (Kreis Neuwied) als führendes Nadelholz-Export-Sägewerk in Europa Schauplatz sein.

„Holz ist der Schatz des Westerwaldes“, sind sich die drei Landräte Peter Enders (Altenkirchen), Achim Hallerbach (Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) einig. „Daher freuen wir uns, den regionalen Unternehmen und Institutionen der Holz- und Forstwirtschaft eine Plattform zur Präsentation, zum Informationsaustausch und zur Netzwerkbildung bieten zu können“, sagen sie übereinstimmend laut einer Pressemitteilung.

Drei Tage lang soll sich für Fachbesucher wie interessierte Bürger alles um die facettenreichen Themen „Holz“ und „Forst“ drehen. Von der Produktion zum Produkt, Holz erleben, Holz mit Zukunft, Holz digital, Holz in neuen Dimensionen: Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Ausrichter ist erstmals die neue Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ der drei Landkreise. Konzipiert und Durchgeführt wird das Event von der Agentur „Head Marketing“ in Raubach.

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung haben nun mit einem Treffen von Vertretern der Wirtschaftsförderungen, des Forstamtes Dierdorf, der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und des Holzclusters Rheinland-Pfalz begonnen. Einig waren sich die Teilnehmer dabei, konzeptionell an das erfolgreiche Vorbild – die besucherstarken Holztage bei van Roje im Jahr 2015 – anknüpfen zu wollen. Neu wird allerdings das Gelände der Veranstaltung sein, da das Unternehmen die Betriebsfläche um ein hochmodernes Brettsperrholzwerk erweitert. Im Mittelpunkt der Leistungsschau stehen „Digitalisierung“ und „innovative Produkte“.

„Wir sind van Roje sehr dankbar, dass wir erneut mit den Westerwälder Holztagen zu Gast sein dürfen. Einen passenderen Ort kann man kaum finden, auch wegen der zentralen Lage und der sehr guten Verkehrsanbindung“, bedankt sich der Neuwieder Landrat Hallerbach bei Geschäftsführer Oliver Mühmel. Auch der Gastgeber freut sich über die Planungen und somit auf die Möglichkeit, allen Besucherinnen und Besuchern den Betrieb „von innen“ zu zeigen und auch die aktuell laufende Erweiterung zu präsentieren.

„Die Investition in unser neues Werk zur Herstellung von massiven Bauelementen aus regionalem Holz ist ein enorm wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung der Firma“, erklärt Mühmel und unterstreicht: „Wir stellen uns den Herausforderungen des Marktes: Die Holzbaubranche erlebt unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen gerade einen ungeahnten Aufschwung.“

„Wir möchten allen Besuchern an den drei Veranstaltungstagen neben zahlreichen Informationen auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bieten, insbesondere für Familien mit Kindern“, berichtet „Wir Westerwälder“-Vorständin Sandra Köster. Auftakt wird dabei der Fachbesuchertag sein, der in diesem Jahr das Thema Brettsperrholz im Fokus haben wird. Außerdem stehen Schüler der Region im Mittelpunkt: Die Holztage legen auch einen Fokus auf die Ausbildungsmöglichkeiten in der Holz- und Forstwirtschaft.

Weitere Infos gibt es auch im Internet auf der Seite www.westerwald-holztage.