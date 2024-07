Plus Alsdorf

Erste Ortschefin von Alsdorf: Mit starkem „Wir-Gefühl“ starten

i Kerstin Himmrich ist die neue Ortsbürgermeisterin in Alsdorf für die kommenden fünf Jahre. Ihr zur Seite stehen der Erste Beigeordnete Markus Stangier (rechts) und der ehemalige Ortsbürgermeister Rudolf Staudt als Zweiter Beigeordneter. Foto: Thomas Leurs

In Alsdorf geht ein Jahrzehnt mit Rudolf Staudt (SPD) als Ortsbürgermeister zu Ende. Für Staudt eine ereignisreiche Zeit, wie er bei der konstituierenden Sitzung in der Gaststätte „Haus Hellertal“ am vergangenen Donnerstagabend erzählt. Seine Nachfolgerin ist Kerstin Himmrich.