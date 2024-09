Plus Kreis Altenkirchen Erste Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen: Heimische Wirtschaft zeigt ihr ganzes Können Von Thomas Hoffmann i Auf dem Außengelände der Firma Kleusberg, wo die fertigen Container auf den Abtransport warten sowie in den Werkshallen vermittelte Werksleiter Tobias Mockenhaupt ein lebendiges Bild von den technischen Herausforderungen des Containerbaus. Zuvor hatte er anhand einer Leinwandpräsentation anschaulich geschildert, wie vielfältig die Produkte sind und wie sich die Firma Kleusberg durch die Anwendung neuer Technologien und Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten für die Zukunft wappnet. Foto: Thomas Hoffmann Seit vielen Jahren veranstalten VDI und VDE in Nordrhein-Westfalen die Nacht der Technik. Jetzt hat das Transformationsnetzwerk Altenkirchen/Westerwald (TraForce) diese Kombination aus Leistungsschau und „hautnahem Erleben” gemeinsam mit der Kölner Agentur plan deluxe in den Kreis Altenkirchen geholt. Lesezeit: 3 Minuten

Mit vollem Erfolg, denn bei ihrer Premiere am Freitagabend begeisterte die Nacht der Technik an insgesamt 16 verschiedenen Standorten insgesamt mehr als 1000 Besucher. So auch bei der Firma Kleusberg in Wisserhof, die Containerlösungen für verschiedenste Bereiche in Einzel- oder Modulbauweise anbietet. Zu Beginn der etwa einstündigen Führung stellte Werksleiter Tobias ...