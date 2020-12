Herdorf

Gut zwei Wochen nach den heißen Karnevalstagen nimmt die Kommunalpolitik in Herdorf spätestens in der nächsten Woche wieder ihre Arbeit auf. In seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 12. März, ab 18.30 Uhr in der Mensa der Maria-Homscheid-Grundschule befasst sich der Stadtrat erneut mit einem Antrag der CDU-Fraktion zur „Neugestaltung des Marktplatzes und der angrenzenden Flächen“.