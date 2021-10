Seit gestern stehen die ersten Bagger an der L 280 bei Friesenhagen. Die teils völlig marode Straße soll in den nächsten Wochen zwischen der Abzweigung Rathausweg am Ortsrand bis hinunter zur L 278 im Bestand ausgebaut werden. Dafür wird die Straße voll gesperrt. Die alten Bäume der Allee unterhalb des Dorfes bleiben unangetastet, weil die Straße nicht verbreitert wird.