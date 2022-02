Plus

Nur noch drei Tage, dann enden die 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Zwei Wochen haben die Athletinnen und Athleten in China um Medaillen gekämpft, bevor am Sonntag bei der Schlussfeier das olympische Feuer wieder bis 2026 erlischt. Nur den Wenigsten dürfte indes bekannt sein, dass die symbolische Flamme vor knapp vier Jahrzehnten mal in einer in Betzdorf gefertigten Schale brannte. Die Firma Patt & Dilthey fertigte sie an, die kurz vor Beginn der Spiele ein trauriges Ende ereilte.