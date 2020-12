Betzdorf

Mit der biblischen Geschichte von David, dem geizigen Großgrundbesitzer Nabal und dessen barmherziger Frau Abigail, gestaltete der internationale Bibelkreis am Sonntag einen Erntedankgottesdienst in der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf. Mitglieder des Bibelkreises, die zum Teil aus Ägypten und aus dem Iran kommen, hatten im Vorfeld ein Rollenspiel einstudiert. Während der reiche Nabal sich weigert, mit David seinen Wohlstand zu teilen, springt dessen Ehefrau Abigail in die Bresche und wird zur Wohltäterin. „Mit Gaben Gutes tun“, lautete die Botschaft des Rollenspiels im Altarraum.