Birnbach

Schrecklich zugerichtet mit Verletzungen an der Kehle beziehungsweise am Hinterteil – so liegen zwei Mutterschafe auf dem Hof von Schafzüchter Peter Lipka in Birnbach. Der Nebenerwerbslandwirt ist sich vollkommen sicher: Zum dritten Mal hat der Wolf eine seiner kleinen Herden angegriffen, die er auf zahlreichen Weiden im näheren und weiteren Umkreis seines Betriebs hält. Ob das allerdings jemals offiziell ermittelt wird, ist fraglich, denn die Hotline, über die mögliche Wolfsrisse an die zuständige Stiftung Natur und Umwelt (SNU) gemeldet werden können, ist am Montag nicht erreichbar. Lipka hat deshalb bereits einen Abdeckbetrieb verständigt, berichtet er beim Besuch der RZ.