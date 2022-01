Erneut ein Brandanschlag? Feuer vor dem Rathaus in Altenkirchen

Erneut hat es in der Kreisstadt vermutlich einen Anschlag auf ein öffentliches Gebäude gegeben. In der Nacht zum Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Eingangsbereich des Altenkirchener Rathauses (Rathausstraße 13) gerufen. Nach ersten Informationen unserer Zeitung kamen keine Personen zu Schaden.

Bereits in der Nacht zum 27. November 2021 hatte ein Brandanschlag auf das Gesundheitsamt des Kreises (In der Malzdürre 7) gegeben. Damals hatten die Ermittler vor dem Haupteingang Brandbeschleuniger gefunden. Auch wenn die Ermittlungen in diesem Fall noch nicht abgeschlossen sind, hält man es von offizieller Seite für sehr wahrscheinlich, dass die Tat damals im Zusammenhang mit neuerlichen Corona-Einschränkungen steht. Ob beide Anschläge in Verbindung zueinander stehen, wird derzeit geprüft. Wir setzen die Berichterstattung fort.