Kreis Altenkirchen

Erneut 10 Infektionen in der VG Hamm: Inzidenz im Kreis Altenkirchen sinkt auf 130,4

Am Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt 26 neue Corona-Infektionen, 10 davon in der Verbandsgemeinde Hamm. Die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis steigt damit auf 4672. Aktuell sind 436 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. 26 von ihnen sind in stationärer Behandlung. Als genesen gelten 4139 Menschen. 97 Frauen und Männer aus dem AK-Land sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt nach den Berechnungen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Koblenz von 145,2 auf 130,4.Trotz des Rückgangs weist das AK-Land die höchste Inzidenz aller 24 Kreise in Rheinland-Pfalz auf.