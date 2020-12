Freusburg

„Ich bin so froh, dass endlich wieder etwas Leben in der Bude ist“, lächelt Jürgen Hof. Gedankenversunken wirft der Leiter der Freusburger Jugendherberge einen Blick auf den Boden im Burginnenhof. „Noch wächst das Unkraut munter zwischen den Steinen – wenn die Kinder aber wieder in Massen hier rumtollen, hat es keine Chance mehr...“