Ilja Richter, der Moderator der TV-Kultsendung ,Disco‘ wäre vermutlich neidisch gewesen, wenn er gewusst hätte, welche Bands und Interpreten in der ehemaligen Kirchener Diskothek „Schwarzes Schloss“ („Le chateau noir“), dem späteren „Verrückten Pferd“ („Crazy Horse“), aufgetreten sind: The Lords, The Rattles oder auch John Kincade. „Hier war schon was im Angebot“, sagt Johannes Pfeifer.