Plus Niederfischbach

Erinnerung an Spiele in Berlin: Landpolizist aus Niederfischbach beim Olympiadienst

Von Joachim Weger

i Vor rund 100 Jahren war das Dienstfahrrad das gängige Verkehrsmittel für den Polizisten Emil Öser in Niederfischbach. Foto: Archiv Joachim Weger

In Paris begeistern derzeit die Olympischen Spiele die Massen und sorgen im Fernsehen für ikonische Bilder. Olympia hat aber auch im Westerwald seine Spuren hinterlassen, denn die Historie der olympischen Bewegung kann sogar in der Polizeigeschichte des Kreises Altenkirchen ein kleines Stück weit aufgeblättert werden. Es geht ganz konkret um die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin, deren sportliche Seiten im Schatten der NS-Propaganda lagen.