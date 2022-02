Erinnerung an 19 NS-Opfer: Auch in Altenkirchen sind Stolpersteine verlegt worden

Gunter Demnig behaut mit einem Hammer das untere Ende der würfelförmigen Steine, bis sie genau zwischen das Kopfsteinpflaster passen. Am Ende ragen die Messingplatten mit den Namen und Lebensdaten der früheren jüdischen Mitbürger keinen Millimeter mehr aus dem Pflaster in Altenkirchen heraus. Ins Stolpern kommen sollen Passanten „mit dem Kopf und mit dem Herzen“ – wie das laut Demnig mal ein Schüler sehr treffend ausgedrückt hat – und sich dabei das Schicksal von Menschen in Erinnerung rufen, die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geworden sind.