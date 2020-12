Betzdorf

In elf Minuten hatte sich die Welt verändert: Elf Minuten, so lange dauerte der Luftangriff am 12. März 1945 auf Betzdorf. Der Geschichtsverein (BGV) erinnert in einer aktuellen Ausstellung im „Haus der Betzdorfer Geschichte“ an die Ereignisse im Frühjahr vor 75 Jahren.