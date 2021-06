Wer an Bach- und Flussufern von Sieg, Eder, Ferndorf, Odeborn oder Lahn unterwegs war, konnte dort bis zum Ende des vergangenen Jahrzehnts häufig den Riesen-Bärenklau entdecken. In den vergangenen zehn Jahren ist die Pflanze in Siegen-Wittgenstein aber deutlich zurückgegangen. Grund dafür ist ein Aktionsprogramm zur Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus, das die Kreisverwaltung gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 2011 gestartet hat.