Erfolg im „digitalen Klassenzimmer“: Grundschüler aus Niederschelderhütte bekommen neue Tablets

Ein ganz großes und digitales Danke sagen Schüler, Eltern und Schulleitung der Martin-Luther-Grundschule im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte: Bei der Online-Aktion „Digitales Klassenzimmer“ der Westerwaldbank Hachenburg hat die Schule die stolze Summe von 3000 Euro gewonnen. Den Tipp zur Teilnahme an dem Wettbewerb hatte Schulelternsprecherin Silke Schneider an die Lehrerschaft weitergegeben. „In der momentan für uns alle schwierigen Zeit“, erklärt Schneider, „freuen wir uns besonders über diese großzügige Spende. Ein weiterer großer Schritt in Richtung Digitalisierung der Schule konnte damit wahr gemacht werden.“