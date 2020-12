Betzdorf-Bruche

Die Christophorus-Grundschule in Betzdorf-Bruche wird in das Schulentwicklungsprogramm „S: Schule stärken, starke Schule!“ des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums aufgenommen. Darauf weist die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in einer Pressemitteilung hin. „Mit dem Landesprogramm unterstützt das Bildungsministerium Schulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen“, so die SPD-Politikerin.