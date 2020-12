Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 21:00 Uhr

Altenkirchen

Er wollte einen Autoschlüssel abholen: 20-Jähriger kam unter Drogen zur Polizei Altenkirchen

Diese Geschichte gehört ganz sicher in die Kategorie „Kopfschütteln“: Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr tauchte ein 20-Jähriger auf der Dienststelle der Polizei Altenkirchen auf, um für einen Bekannten den Autoschlüssel abzuholen, der bei einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt worden war. So weit, so gut. Doch im Verlauf der Unterhaltung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann, der mit seinem eigenen Auto zur Dienststelle gefahren war, „drogentypische Auffallerscheinungen“ aufwies.