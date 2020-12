Mudersbach

Am Dienstagmittag hat sich im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte ein Verbrechen ereignet: Ein 37-jähriger deutscher Staatsbürger wird verdächtigt, in der Adolfstraße nach einem Streit seine 61-jährige Mutter in dem gemeinsam bewohnten Haus getötet zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz sei die Frau durch massive Gewalteinwirkung im Halsbereich gestorben. Der 37-Jährige habe die Tat gestanden, die Polizeiinspektion Betzdorf sogar selbst über seine Tat in Kenntnis gesetzt.