Einen schmucken, großen Friedhof in Weitefeld-Oberdreisbach will die Gemeinde spätestens im Jahr 2050 hergerichtet haben und als Ersatz für den auslaufenden Friedhof Weitefeld nutzen. Die Friedhofskonzeption stellten bei einer Ratssitzung am Dienstagabend Elke Chmella-Emrich und Roland Pfeifer vom Planungsbüro Weiher vor.