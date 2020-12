Wissen

Nachdem bisher die rheinland-pfälzische Poetry Slam Landesmeisterschaft lediglich in den großen Städten wie Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Worms und Trier stattgefunden hat, werden die kommenden Titelkämpfe erstmals im Westerwald ausgefochten. Am 25. und 26. September sind die besten 18 Poet/innen des Landes eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Bei der zweitägigen Meisterschaft werden die Halbfinals am Freitag im Saal des Hotels Germania in Wissen (19 und 21 Uhr) ausgetragen. Die acht Besten, die das Publikum am meisten begeistern werden, treten am nächsten Tag im Wissener Kulturwerk (20 Uhr) zum Finale an.